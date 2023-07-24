Красноярское отделение фонда соцстрахования выплатило 280 млн рублей инвалидам после вмешательства прокуратуры

В Красноярском крае прокуратура добилась выплат компенсаций инвалидам за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации на 280 млн руб. Проверка деятельности Красноярского реготделения Фонда социального страхования РФ выявила, что госучреждение не обеспечило инвалидов необходимыми техническими средствами реабилитации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Причиной стала ненадлежащая организация закупочных процедур на их поставку. В результате 1964 инвалида остались без предусмотренных законом выплат, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Прокуратура направила в суд заявления о взыскании с фонда средств компенсации на покупку гражданами средств реабилитации, а также компенсации морального вреда на общую сумму 18,9 млн руб. Руководителю государственного учреждения внесено представление.

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Оксана Павлова