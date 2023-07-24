Облсуд оставил в СИЗО экс-главу комитета дорожного хозяйства Челябинска

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление о продлении срока ареста бывшему заместителю комитета дорожного хозяйства регионального центра Ринату Кучитарову. Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями экс-чиновник остается под стражей до 5 сентября, сообщили «Ъ-Южный Урал» в суде.

Сторона защиты в апелляции просила избрать более мягкую меру пресечения. По результатам рассмотрения жалоба оставлена без удовлетворения, уточняют в прокуратуре региона.

Рината Кучитарова задержали сотрудники управления ФСБ по Челябинской области в декабре 2022 года. С этого момента он находится под арестом. Следствие считает, в 2020 году глава комитета дорожного хозяйства специально завысил начальную цену контракта на озеленение центра Челябинска, а впоследствии оплатил невыполненные работы на сумму 8 млн руб.

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