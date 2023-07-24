На Балаковской АЭС в рамках проекта «С папой на работу» побывали дети работников станции

20 июля 2023 г. на Балаковской АЭС прошла экскурсия для работников станции и их детей в рамках проекта «С папой на работу». Они посетили информационный центр, музей трудовой славы, учебно-тренировочный центр АЭС, а также действующий энергоблок.

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Проводником по атомной станции для детей и их родителей стал заместитель главного инженера по эксплуатации общестанционных объектов Балаковской АЭС Сергей Гончаренко. Он наглядно рассказал об устройстве атомной станции. Ребят впечатлили масштабы предприятия, а нахождение рядом с работающим оборудованием станции дополнило понимание процесса выработки электричества.

Посещение блочного щита управления, где работает только высококвалифицированный оперативный персонал станции, вызвало восторг как детей, так и самих сотрудников предприятия, работающих в других цехах и не имевших возможность побывать на действующем энергоблоке. Ребята отнеслись к посещению АЭС со всей серьезностью: соблюдали меры безопасности, внимательно слушали и задавали вопросы.

«Дети должны знать и видеть, где мы работаем, – поделилась участница экскурсии, аппаратчик химического цеха Евгения Смирнова. - Мы мотивируем детей к получению хорошего образования путем знакомства с нашими профессиями, хотим, чтобы они нашли работу по душе. На экскурсию я пришла со своими детьми. Они оба учатся на энергетиков и им полезно посмотреть вживую на работу предприятия, чтобы к концу обучения окончательно определиться с местом работы».

«Учусь на гидроэнергетика, закончила третий курс Национального исследовательского университета МЭИ, – рассказывает дочь Евгении Смирновой, Анна. – За годы учебы проходила практику на нескольких ГЭС, ТЭЦ, но на атомной станции впервые. Было очень интересно, осталось большое желание походить по территории, сходить на ОРУ. Для себя сделала вывод: чтобы работать здесь, нужно много учиться и обладать большим багажом знаний».

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Балаковская АЭС активно развивает промышленный туризм, поддерживая национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». С начала 2023 года информационный центр и музей Балаковской АЭС, а также учебно-тренировочный центр атомной станции посетили более 2 тысяч гостей, для которых было организовано около 200 экскурсий. Большинство посетителей общественных объектов АЭС – школьники и студенты, которые стоят на пороге выбора профессии. Благодаря промышленному туризму дети и взрослые могут познакомиться со множеством профильных профессий, определить свой дальнейший карьерный путь.

В настоящее время Правительство РФ и региональные власти прилагают значительные усилия для развития туристической инфраструктуры в регионах. В новых условиях туризм – одно из условий роста внутреннего рынка и устойчивости экономики в целом. Промышленный туризм может стать одним из драйверов формирования комплексного и востребованного регионального турпродукта.

Посещение АЭС – это довольно необычный опыт, позволяющий составить представление о работе энергосистемы страны, экологических аспектах выработки атомной электроэнергии, о профессиях, востребованных в ядерной энергетике.

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