Введение минимальной розничной цены (МРЦ) на сидр, предложенное Национальной ассоциацией производителей традиционного сидра совместно с другими мероприятиями, направленными на ужесточение выхода на рынок сидров недобросовестных производителей суррогатов, позволит в первую очередь защитить конечного потребителя продукции, а также поможет выработать общие правила добросовестной конкуренции.

Директор «Винзавод «Тольяттинский» Василий Верещако

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Инициатива сделает рынок сидров более прозрачным для контролирующих органов в целом. Но голосовать за качество конечного продукта будет потребитель рублём.

В свете последних событий, связанных с массовым отравлением слабоалкогольным суррогатом в Поволжье, хотелось бы отметить, что установка госрегулирования в данном сегменте рынка также необходима, как это уже происходит в крепком алкоголе и вине.

Дискуссия по данному вопросу ведется уже давно и нет однозначного ответа, устраивающего всех участников рынка. Но основные моменты, связанные с закреплением наименования «сидр» за напитком натурального брожения, введением минимальной розничной цены (МРЦ) на напиток и определение реестра дистрибьюторов и производителей с полным циклом производства уже необходимо проработать. Все данные мероприятия вместе с проведением проверок надзорными органами готовой продукции и ужесточением ответственности за нарушение запрета на добавление этилового спирта при производстве сидров, позволят навести порядок на рынке.

Введение ограничения на этапе продажи сидров в сегменте общественного питания не решит вопрос качества и безопасности произведенных алкогольных напитков, а только лишь ограничит потребления. По разным оценкам от 50% до 70% предприятий в данном сегменте являются малым и средним бизнесом, и введение данного запрета ударит по предпринимателям. Поэтому проверять в первую очередь необходимо производителей данных напитков.

6 июля областной Роспотребнадзор проверил производственную площадку Тольяттинского винзавода по инициативе руководства предприятия. Профилактический визит проводился для оценки соблюдений обязательных требований законодательства, нормативных актов, осмотра, отбора проб и образцов сидров.

Сотрудники надзорного ведомства оценили каждый этап изготовления продукции — от купажного цеха до линии упаковки. По итогам проверки Тольяттинского винзавода специалисты сделали вывод о том, что производственные процессы соответствуют стандартам безопасности и нормативным документам.