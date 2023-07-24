Росимущество: «Соликамскому магниевому заводу» может быть нанесен ущерб в 185 млн рублей

Росимущество представило в арбитражном суде Пермского края доводы относительно запрета выплаты дивидендов миноритарным акционерам ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, по иску Генпрокуратуры РФ 89% акций СМЗ были изъяты из собственности ряда бизнесменов и переданы Росимуществу. Надзорный орган требует также вернуть в собственность государства 11% акций СМЗ, сейчас распыленных среди более чем 2 тыс. физлиц.

В рамках этого спора Росимущество потребовало наложить обеспечительные меры в виде запрета компании выплачивать дивиденды совладельцам предприятия, которые являются ответчиками по иску прокуратуры к миноритариям. Заявитель основывается на том, что миноритарии владеют ими незаконно, поэтому они не должны и получать дивиденды. Решение об их выплате в общем размере 1,755 млрд руб. собрание акционеров завода приняло этим летом.

В суде представители Росимущества заявили, что выплата дивидендов миноритарным акционерам в общей сумме 185 057 893 руб. 76 коп. повлечет потерю этого имущества настоящим собственником акций, чем будет причинен существенный ущерб имущественным интересам Российской Федерации. Прокуратура поддержала эти требования.

Однако суд отказался вводить обеспечительные меры. Суд указал, что совет директоров только рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов. Однако окончательное решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров, и в такой ситуации обеспечительная мера — не единственный способ избежать причинения ущерба, пояснили в арбитражном суде.