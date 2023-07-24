Определились победители Республиканских летних сельских спортивных игр в Удмуртии

В минувшие выходные в поселке Ува в Удмуртии завершились 32-е Республиканские летние сельские спортивные игры. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, всего их участниками стали 1200 человек, было разыграно 136 комплектов наград в 17 видах спортивной программы.

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В первой группе победителем стала команда Увинского района, на втором месте оказался Завьяловский район, бронзу завоевал Малопургинский район. Во второй группе лидером стала команда Алнашского района, далее идут Вавожский и Кезский районы. В третьей группе золото у команды из Селтинского района, на втором месте Юкаменский район, на третьем — Дебесский.

Помимо традиционных видов спорта, таких как футбол, волейбол, полиатлон, легкая атлетика, дартс и другие, впервые прошли соревнования по спортивному туризму.

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