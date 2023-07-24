При пожаре в курганском автосалоне сгорели 20 машин

В Кургане потушили пожар в здании автосервиса и автоцентра по улице Бурова-Петрова, 119. Огонь повредил 20 легковых автомобилей, сообщают в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 01:28. Возгоранию был присвоен второй уровень сложности. Тушение осложняла большая пожарная нагрузка, в ходе него с прилегающей территории автосервиса и автоцентра эвакуировали технику. В 02:53 пожар на общей площади 1 тыс. кв. м удалось локализовать, в 08:28 его полностью ликвидировали.

В тушении было задействовано 48 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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