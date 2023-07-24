Компания Renault снимает с производства электромобиль Twizy, сообщает французский автопроизводитель.

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Фото: Renault Renault Twizy

Фото: Renault

Компактный электромобиль выпускался с 2012 года и за годы производства, по состоянию на лето 2023 года, было сделано более 33,3 тыс. экземпляров модели. Последние Renault Twizy будут выпущены в сентябре, после чего на смену модели придут два электромобиля под фирменным брендом Mobilize, созданном специально для коммерческих электромобилей и каршеринга.

Напомним, ранее Renault анонсировала электрические квадрициклы Mobilize Duo и его грузовую версию Mobilize Bento, а также был показан прототип одноместного электромобиля Mobilize Solo Concept.

Максим Вершинин

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