Территория ТОР «Саров» будет увеличена в два раза

Правительство РФ одобрило инициативу по расширению границ территории опережающего развития «Саров» в Нижегородской области. По данным правительства региона, это решение позволит реализовать семь инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 1,8 млрд руб. На новых предприятиях будет создано более 200 рабочих мест. Заявку на изменение границ подготовил «Атом-ТОР», которое управляет льготными налоговыми зонами в закрытых городах «Росатома».

«Расширение ТОР "Саров" почти в два раза – до 76 гектаров – послужит дальнейшему улучшению инвестклимата региона. Инвесторы получат возможность воплощать свои проекты на территории с налоговыми льготами, жители – новые рабочие места, новые товары и услуги. В состав ТОР войдут 14 новых земельных участков. Некоторые участки расположены за пределами ЗАТО Саров, что снимет ряд инфраструктурных и других ограничений для инвесторов»,– подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В частности, с расширением границ ТОР на территории технопарка «Саров» планируется реализовать проект по локализациии и расширению производства трубопроводного запорного оборудования для АЭС. Также планируется запуск новой линии производства творога, начало производства шоколада и различных видов мармеладной продукции, открытие нового завода зерновых напитков, соков и воды. Планируется открыть медицинский центр.

Также правительство РФ утвердило изменения в работе ТОР в России. Теперь резиденты ТОР в моногородах смогут заниматься любой деятельностью за исключением производства подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовой и розничной торговли, финансовых услуг, страхования, аренды, лизинга, деятельности компаний сухопутного, водного и воздушного транспорта.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области для резидентов ТОР действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль в бюджет региона составляет 5% в первые пять лет и 10% — в следующие пять.

Андрей Репин