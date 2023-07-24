В Уфе в третий раз объявили закупку на благоустройство территории возле кукольного театра

Управление капитального строительства администрации Уфы на конкурсе 11 августа намерено с третьей попытки выбрать подрядчика благоустройства аллеи перед зданием Башкирского государственного театра кукол, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 105,37 тыс. руб., это на 0,8% больше, чем на первом конкурсе, объявленном в апреле текущего года (104,55 млн руб.), и на 14,6% меньше, чем на втором конкурсе, объявленном в июне (123,5 млн руб.). Оба тендера были отменены УФАС по Башкирии из-за того, что заказчик неправомерно объединил в один лот разные виды работ: озеленение территории, строительно-монтажные, демонтажные и земляные работы, монтаж сигнальной ленты, установку системы видеонаблюдения, установку малых архитектурных форм, проведение наружного освещения, электроснабжения. Победителем предыдущих конкурсов было признано уфимское ООО «Уралагротехсервис» (принадлежит Расиму Зарипову).

Работы необходимо выполнить до конца ноября текущего года. Подрядчик должен демонтировать железобетонные столбы, качели, облицовку элементов замка и подпорной стены, асфальтовое и бетонное покрытие дорожек, заменить бортовые камни, положить бетонные плитки на щебеночном основании, замульчировать площадки гравием и резиновым покрытием, устроить посевные газоны, облицевать башню известняковыми и гранитными плитами. Кроме того, необходимо выполнить миниатюрные копии московского собора Василия Блаженного, Кижи (Карелия), храма Вознесения (Коломенское), Зимнего дворца и Исаакиевского собора (Санкт-Петербург), Ласточкиного гнезда (Крым), Каповой пещеры, колокольни Новодевичьего монастыря, мавзолея Тура-Хана. Также подрядчик обязан посадить деревья и кустарники.

Майя Иванова

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