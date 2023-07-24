На жительницу Самары завели уголовное дело за осквернение монумента «Родина-мать»

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы Самары. По данным ведомства, девушка осквернила монумент «Родина-мать».

Блогера подозревают по ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения).

Ранее жителей России возмутило видео, где девушка из Самары в Волгограде «потрогала» грудь «Родины-матери», а также легла на газоне на братской могиле. После общественного резонанса она публично принесла извинения за свой поступок.

Андрей Сазонов