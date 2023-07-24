В Челябинской области снизилась доля семей среднего класса

Доля семей, относящихся к среднему классу, в Челябинской области составляет 8,9%. Об этом сообщается в исследовании «РИА Новости». Годом ранее показатель составлял 10,1%.

Всего в Челябинской области проживает 2,1% российских семей, которые относятся к среднему классу.

В основу рейтинга лег анализ доходов граждан. Под средним классом эксперты подразумевали семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. При этом после ежемесячных выплат по кредитам на машину и жилье для повседневных расходов на каждого члена семьи должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов.

Среди регионов РФ наибольшая доля семей среднего класса зафиксирована в Ямало-Ненецком (39,2%), Чукотском автономном округах (32,5%) и Магаданской области (31,9%). Меньше всего их проживает в Ингушетии (1,4%), Чечне (1,7%) и Калмыкии (2,2%).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте