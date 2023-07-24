В Белозерском районе Курганской области построят комбикормовый завод

В селе Куликово (Белозерский район Курганской области) строят комбикормовый завод по производству шрота, жмыха и соевого масла. Проект реализует ООО АК «Куликов Родник» при поддержке региональных властей, сообщают в правительстве Курганской области.

Для строительства производственного здания инвестор оформлял два займа в фонде микрофинансирования Инвестиционного агентства Курганской области под 0,1%. Общая сумма займов составила 10 млн руб.

Сейчас в рамках проекта завершается подготовка здания, где раньше был колхозный кормоцех. Объект капитально отремонтировали, сейчас идет электромонтаж. В дальнейшем планируется монтаж оборудования отечественного производства, в которое компания инвестировала 15 млн руб. Его сборку рассчитывают завершить к началу осени и сразу приступить к переработке урожая с полей компании.

Планируется, что производственная мощность предприятия составит более 20 т продукта в сутки для продажи животноводческим хозяйствам Курганской области и соседних регионов. Компания также намерена в перспективе построить семенной завод и увеличить посевные площади.