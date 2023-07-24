Прокуратура и Роспотребнадзор выявили нарушения СанПиН в больнице Уфы

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Башкирии и прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы выявили нарушения санитарного законодательства в отделениях хирургии, гинекологии и приемном покое уфимской городской больницы №8. Надзорные мероприятия были инициированы после публикации в Telegram видеозаписи с жалобами на условия пребывания в палате.

«В отношении виновных лиц будут применены меры административного воздействия»,— сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Видеозапись, после которой началась проверка, появилась в минувшую среду. В тексте, который сопровождал запись, сообщалось, что кадры сделаны в отделении гнойной хирургии городской клинической больницы №8. Автор жаловался на условия пребывания в стационаре: «полчища тараканов», неисправный кран и несвежие постельные принадлежности.

Наталья Балыкова

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