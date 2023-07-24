Ozon в Казани планирует взять на работу осужденных

Компания Ozon намерена в ряде городов РФ, включая Казань, взять к себе на работу в этом году осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Об этом сообщает ТАCC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Данные сотрудники будут трудиться в фулфилмент-центрах. Они будут собирать заказы и обрабатывать их на складах.

Проект по найму осужденных помимо Казани будет работать в Ростове-на-Дону и в Подмосковье. Всего планируется нанять свыше 500 заключенных до конца 2023 года. При этом их общее количество не превысит 10% от численности работников на каждом складе. Речь идет лишь о тех, кто был осужден впервые, и кто проживает в исправительных центрах и колониях-поселения. Данные заключенные не находятся под конвоем. Они могут выезжать за территорию исправительных организаций.

"Ъ-Казань"