«Маятник может качнуться в любую сторону»

Владимир Зеленский инициировал заседание в формате Украина—НАТО. Встреча назначена на 26 июля. Причина — напряженность в Черноморском регионе после выхода России из зерновой сделки. Кремль, со своей стороны, сделал несколько критических заявлений в адрес Польши. А белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о желании группы «Вагнер» идти в поход на Варшаву. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Москва склоняет Запад к переговорам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Наступающая рабочая неделя обещает быть насыщенной в плане событий. В частности, зерновая сделка, с одной стороны, закрыта, но, с другой, есть явное желание сторон ее возобновить. Что касается России, можно рискнуть сказать, что имеет место приглашение к переговорам по широкому кругу вопросов, не только по продовольствию.

Главное — это, конечно же, украинское урегулирование в целом. Это как бы не явно, но подобное считывается по многочисленным признакам. Но есть и программа-минимум — готовность возобновить проход судов через Черное море в обмен на немедленное выполнение российских требований. Они известны, поэтому повторять их в очередной раз нет никакого смысла. Но готовность есть, и это можно даже повторить.

На фоне всего этого ставки продолжают повышаться. В Одессе непонятная какая-то ракета попала в Спасо-Преображенский собор Украинской православной церкви Московского патриархата. К слову, этот храм был заложен в XVIII веке, во времена расцвета Российской империи, а в 1936 году разрушен большевиками. В начале 2000-х восстановлен и в 2010 году освящен лично патриархом Кириллом. Не будем по традиции углубляться в историю, однако при желании можно увидеть во всем этом определенную полумистическую логику вещей. Хотя сейчас храм все-таки поврежден, но не разрушен, что также по-своему показательно.

Впрочем, идем дальше. Владимир Зеленский в ответ на удары по Одессе и портовой инфраструктуре вокруг инициировал встречу Украина—НАТО. Этот формат был создан буквально только что на саммите альянса в Вильнюсе. Генсек Йенс Столтенберг согласился. Встреча пройдет 26 июля. Какие решения они там примут, не совсем понятно, но тем не менее это будет первый пример взаимодействия Киева и западного военного блока именно на официальном уровне в рамках интеграционной структуры.

И еще, конечно, нельзя не отметить определенные ремарки российского руководства в адрес Польши с погружением в историю. Смысл в том, что страна эта, как и Украина, существует во многом благодаря России или Советскому Союзу. Подобное выглядит достаточно спорно.

Между тем Александр Лукашенко, который прибыл с визитом в Санкт-Петербург, поведал миру о том, что, конечно, сдерживает группу «Вагнер» от желания идти в поход на Варшаву, но соседям лучше вести себя соответствующим образом, а не так, как сейчас — агрессивно.

Вывод сделать нетрудно: как было сказано выше, западным бывшим партнерам предлагается одуматься, занять конструктивную позицию и заставить Украину пойти на переговоры и прекратить конфликт на каких-то более или менее выгодных условиях.

Если нет, сами видите — не мы, так вооруженный народ, герои пойдут сами, и мы их не сможем удержать. То есть война непосредственно с НАТО нас не смущает.

Но что-то подсказывает, что существенного изменения позиции бывших западных партнеров ждать не приходится. Скорее наоборот — градус противостояния имеет тенденцию к повышению. С другой стороны, Москва сделала ряд смягчающих заявлений, в частности, о том, что мы, мол, не хотели и не собирались топить все суда, что идут на Украину, мы имели в виду досмотр на предмет провоза оружия.

Звучит это не так воинственно, как раньше, и дает надежду на то, что черноморская инициатива в определенной перспективе будет восстановлена. В том числе и потому, что это большой бизнес, где задействованы многие текущие российские партнеры, с которыми нужно поддерживать прагматичные контакты. Поэтому заканчиваем классической фразой — не все однозначно. Но маятник может качнуться в любую сторону, расслабляться не стоит.

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