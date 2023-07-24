Экс-сотрудницы психоневрологического интерната обвиняются в мошенничестве

Бывшие сотрудницы Верхнетроицкого психоневрологического интерната обвиняются в мошенничестве с использованием своего служебного положения (3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 35-летняя бывший бухгалтер учреждения Альфия Гафарова и 45-летняя экс-специалист по кадрам Наталья Нуретдинова.

По данным ведомства, с октября 2020 по август 2021 года Альфия Гафарова ежемесячно перечисляла себе на банковскую карту деньги сверх зарплаты, а Наталья Нуретдинова незаконно изготовляла приказы о премировании и совмещении должностей. В результате они необоснованно получили в общей сумме более 430 тыс. руб.

Сотрудницы уволились по собственному желанию. Они признали вину и возместили причиненный ущерб.

Майя Иванова

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