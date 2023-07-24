В Перми из-за Крестного хода ограничат движение транспорта

26 июля в Перми ограничат движение транспорта. В этот день в городе пройдет Крестный ход, посвященный памяти преподобного Серафима Саровского. Участники будут идти, в основном, по пешеходной части Комсомольского проспекта, на время прохождения перекрёстков движение транспорта будет приостановлено. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Крестный ход начнется от Кресто-Митрофаниевского храма на Комсомольском проспекте, 6, затем участники пройдут до Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря на ул. Пристанционной, 38, в Свердловском районе. Оттуда Крестный ход отправится на Белую гору в Свято-Николаевский мужской монастырь.

В связи с этим 26 июля с 9:30 до 14:00 будет временно перекрываться движение всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на пересечении с ул. Революции, Полины Осипенко и Чкалова, а также на Комсомольской площади, ул. Василия Васильева от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева, ул. 1-й Бахаревской до ул. Пристанционной, ул. Пристанционной от ул. 1-й Бахаревской до дома №38/1 по ул. Пристанционной.