ПО «Маяк» оценило разработку ЮУрГУ для безопасного захоронения радиоактивных отходов

Ученые Южно-Уральского государственного университета запросили экспертную оценку специалистов производственного объединения «Маяк» по проекту создания матричных материалов, «призванных помочь с безопасным захоронением радиоактивных отходов путем их остекловывания», сообщают в пресс-службе ЮУрГУ.

В составе делегации ПО «Маяк», оценивающей разработку, начальник лаборатории по обращению и кондиционированию радиоактивных отходов Павел Козлов, начальник группы остекловывания Евгений Поляков, ведущий инженер лаборатории Михаил Ремезов и начальник группы по обращению с жидкими радиоактивными отходами Сергей Шайдуллин. Они провели встречу с представителями университета.

По итогам совещания делегация «Маяка» дала положительную оценку проекту и «выразила заинтересованность в продолжении исследований с корректировкой решаемых задач под текущие производственные проблемы предприятия»,- сообщают в вузе.