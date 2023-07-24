Компания, управляющая дискаунтерами «Светофор» в Перми, сменила директора

В ООО «Торгсервис 59», управляющем продуктовой сетью «Светофор» в Прикамье, сменился директор. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 20 июля компанию возглавил уроженец Перми 32-летний Михаил Гуляев. На этом посту Михаил Гуляев сменил Михаила Лавренова, руководившего ООО «Торгсервис 59» с 2018 года. Господин Лавренов остается директором компаний в сфере розничной торговли «Торгсервис 74» (Челябинск), «Торгсервис 61» (Ростов-на-Дону), «Торгсервис 55» (Омск) и «Лабэр-Инвест» (Красноярск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Михаил Гуляев ранее являлся индивидуальным предпринимателем в сфере розничной торговли, но на данный момент прекратил эту деятельность. В 2012–2014 годах господин Гуляев вместе с Александром Филимоненковым владел ныне не действующим ООО «Техпром», занимавшимся обработкой металлов.

Сеть «Светофор» — российская розничная сеть товаров повседневного спроса. Компания позиционирует свои супермаркеты «жесткими дискаунтерами», где низкие цены на продукты достигаются за счет неширокого ассортимента, минимального оформления торгового зала, паллетной выкладки изделий и малого числа персонала. Согласно сайту «Светофора», в Пермском крае насчитывается 34 магазина сети — это не только Пермь, но и Чайковский, Краснокамск, Куеда, Березники, Верещагино и другие территории.