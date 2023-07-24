В Казани до конца года на ремонт многоэтажек потратят 2,7 млрд рублей

До конца 2023 года в Казани на ремонт многоквартирных домов на 2,7 млрд руб. Работы будут проводиться в рамках программы капремонта 2023-25 годов. Об этом в ходе делового понедельника сказал глава комитета ЖКХ Василий Лысачкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«После корректировки программы 2023-го она выглядит так — 217 домов на общую сумму 2,7 миллиарда рублей, в том числе 31 дом за счет экономии прошлых лет и увеличения размера взноса на капремонт», — добавил господин Лысачкин.

В Казани в настоящее время объем ремонтных работ выполнили на 76,1%.

"Ъ-Казань"