Между Челябинском и Алматы запустят прямые авиарейсы

С 15 августа из аэропорта Челябинска запустят прямые рейсы в Алматы. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings, сообщают в миндортрансе региона.

Из Челябинска до Алматы можно будет улететь по вторникам в 22:45. Стоимость билетов составит от 15 тыс. руб. Обратный рейс из Алматы в Челябинск назначен по средам в 03:30. Билеты на него будут стоить от 12 тыс. руб. Полетная программа рассчитана до 25 октября.

Прямое авиасообщение между Челябинском и Алматы Red Wings пыталась наладить летом прошлого года. Несмотря на запланированную до конца октября программу, полеты прекратились после первого рейса.

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