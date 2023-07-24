В Казани 73 дома-памятника нуждаются в ремонте

На сегодняшний день около 73 домов-памятников в Казани нуждаются в ремонте. Об этом в ходе делового понедельника сказал глава комитета жилищно-коммунального хозяйства города Василий Лысачкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В целом в Казани таких объектов 149, отремонтировано 76 на ориентировочную сумму 570 млн рублей. Требуется ремонт еще 73 домов». – отметил господин Лысачкин.

В 2023 году, по его словам, в Казани разработают документацию на ремонтные работы крыша дома-памятника на Большой Красной, 59. Кроме того, еще два дома из объектов культурного наследия включены в программу капремонта. Речь идет об усадьбе Суханова на Ульянова-Ленина,31 и о доме на Театральной,5.

"Ъ-Казань"