Арт-объекты в саду Аксакова установят за 17 млн рублей

Администрация Уфы заключила два контракта на поставку арт-объектов «Детство» и «Аленький цветочек» с единственным участником аукционов — ООО «Альбит», сообщается на сайте госзакупок. Контракты заключены по начальным ценам — 10,72 млн руб. за «Детство» и 6,11 млн руб. за «Аленький цветочек» (общая сумма контрактов составляет около 17 млн руб.). Работы профинансирует городской бюджет.

По условиям договора, оба арт-объекта необходимо установить до октября текущего года в саду имени Аксакова в Уфе. «Детство» будет представлять собой скульптурную композицию из пяти человек и собаки. В сюжете будет заложен момент прогулки писателя Сергея Аксакова с супругой, тремя детьми и спаниелем. Персонажи должны быть похожи на свои прототипы. Их фигуры выполнят из патинированной бронзы.

Второй арт-объект представит собой композицию скульптур по произведениям писателя «Аленький цветочек» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». В композицию войдут скульптуры цветка и семи птиц «в момент нахождения их в естественной природе» из бронзы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2019 году Башкультнаследие включило сад имени Аксакова в региональный реестр памятников истории и культуры. Его реконструкция должна завершиться в третьем квартале. Генподрядчиком по благоустройству выступает «Альбит». С компанией подписаны контракты за 241,17 млн руб. По проекту в саду предусмотрены историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, детская площадка.

ООО «Альбит», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июле 2018 года. Владельцем компании является Павел Ворфоломеев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании в 2022 году составила 849,1 млн руб., чистая прибыль — 11,1 млн руб.

Майя Иванова

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