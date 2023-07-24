Экс-замглавы Ашинского района осудили на восемь лет за взятку

Ашинский городской суд вынес приговор по уголовному делу бывшего заместителя главы Ашинского района Виктора Чистякова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Ему назначено восемь лет колонии строгого режима со штрафом в 2,4 млн руб., сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что чиновник с октября по декабрь 2018 года через посредника получил взятку в 800 тыс. руб. от замдиректора коммерческой компании за помощь в приеме и оплате работы по строительству системы обеззараживания воды в Кропачево, выполненной с нарушением строительных норм и требований. Работы выполняла уфимская компания «Управление механизированных работ».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Виктора Чистякова в феврале 2022 года задержали по подозрению в коррупции сотрудники управления ФСБ региона. С этого момента он находится под стражей. Уголовное дело по факту махинаций при строительстве очистных сооружений в Кропачево возбудили по материалам областной контрольно-счетной палаты.

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