Разработку предпроектных предложений развития аэропорта Перми оценили в 8,4 млн рублей

АО «Международный аэропорт Пермь» объявило запрос предложений на выполнение работ по разработке предпроектных предложений развития аэровокзального комплекса аэропорта Большое Савино. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино
Подрядчик должен обосновать необходимость расширения технологических зон и объектов, влияющих на пропускную способность до 2035 и до 2045 года, определяя оптимальный сценарий этапов развития аэровокзального комплекса и его технологических зон, перрона, инженерной инфраструктуры, привокзальной площади и подъездных путей.
Все работы требуется выполнить в течение 60 дней с даты заключения договора. Максимальная цена контракта определена в 8,4 млн руб. Победителя определят 17 августа.