Разработку предпроектных предложений развития аэропорта Перми оценили в 8,4 млн рублей

АО «Международный аэропорт Пермь» объявило запрос предложений на выполнение работ по разработке предпроектных предложений развития аэровокзального комплекса аэропорта Большое Савино. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Подрядчик должен обосновать необходимость расширения технологических зон и объектов, влияющих на пропускную способность до 2035 и до 2045 года, определяя оптимальный сценарий этапов развития аэровокзального комплекса и его технологических зон, перрона, инженерной инфраструктуры, привокзальной площади и подъездных путей.

Все работы требуется выполнить в течение 60 дней с даты заключения договора. Максимальная цена контракта определена в 8,4 млн руб. Победителя определят 17 августа.