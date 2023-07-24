Ямал занял первое место в рейтинге регионов по численности среднего класса

В Ямало-Ненецком автономном округ (ЯНАО) наибольшее в России число семей, относящихся к среднему классу — 39,2%. Это наибольший показатель среди всех регионов страны, следует из исследования «РИА Новости». При этом доля ямальских семей среднего класса от общероссийского количества составляет всего 1,5%.

При исследованиях среднего класса эксперты обращали внимание на доходы и наличие собственности семей, на социальное положение, которое включает уровень образования и профессиональной квалификации, а также на специфику потребления и жизненные цели.

Другие регионы Уральского федерального округа (УрФО) также заняли высокие строчки рейтинга. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял шестое место — там 26,3% семей среднего класса, Тюменская область заняла 14 место — 15%, Свердловская область — 24 место с 10,4%.

В целом в России к среднему классу можно отнести всего 11% семей, что ниже, чем в 2022 году (11,5%) и 2019-м (14,2%). Снижение объясняют «экономическими потрясениями» из-за пандемии короновируса и санкций.

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