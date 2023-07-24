В отделе полиции Магнитогорска выявили недостачу изъятых наркотиков

В ходе проведения инвентаризации уголовных дел прошлых периодов и вещественных доказательств к ним в одном из отделов полиции Магнитогорска выявили недостачу наркотических средств. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас сотрудники подразделения собственной безопасности полицейского главка проводят служебную проверку. Установление всех обстоятельств находится на контроле у руководства ГУ МВД региона. В полиции отмечают, что в случае выявления факта противоправной деятельности виновные будут привлечены к ответственности.

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