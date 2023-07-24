В Красноярском крае заключенного осудили за побег из колонии

Суд Нижнеингашского района Красноярского края рассмотрел уголовное дело Максима Никитина, который совершил побег из колонии-поселения 48 в апреле 2023 года. По ст. 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы, максимальное наказание — четыре года заключения) ему назначили два года и два месяца в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации тюремного ведомства, 32-летний Максим Никитин, который отбывал срок в полтора года за кражу (ч.1 ст. 158 УК РФ), сбежал из колонии 30 апреля. Отсутствие заключенного заметили время проверки и его объявили в розыск.

Вечером 2 мая сотрудники ГУФСИН совместно с полицейскими задержали беглеца в поселке Тарутино Ачинского района. В отношении задержанного возбудили уголовное дело и поместили в один из СИЗО Красноярского края.

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Илья Николаев