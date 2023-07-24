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Сбербанк вновь продает 100% в ООО «Сибирские городки»

Сбербанк планирует подвести на этой неделе итоги торгов по продаже 100% в уставном капитале ООО «Сибирские городки» и договора уступки требования ПАО Сбербанк к компании. Начальная стоимость лота – 3,3 млрд руб.

Как указано в объявлении о торгах, «Сибирские городки» имеют в собственности недвижимое имущество –13 торгово-развлекательных комплексов сети «Сибирский городок». Они расположены в Кузбассе и Красноярском крае. Общая площадь имущества, указанная в карточке торгов – 173 тыс. кв м.

В ноябре прошлого года лот выставлялся на продажу с начальной ценой 3,7 млрд руб., в сентябре – за 5,4 млрд. Банк пытается реализовать актив с 2021 года.

Ранее сообщалось, что продаваемые ТРЦ ранее принадлежали группе «Регионы», но в мае они перешли Сбербанку, выделявшему кредиты на их строительство.

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Лолита Белова

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