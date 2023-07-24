В южнокорейский порт прибыла вторая за неделю атомная подлодка США

Атомная подводная лодка США класса «Лос-Анджелес» USS Annapolis прибыла в Южную Корею, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейские ВМС. Лодка зашла на военно-морскую базу на острове Чеджудо. Тем самым планируется усиление совместной обороны Южной Кореи и США.

Усиление проходит в рамках 70-летней годовщины альянса Южной Кореи и США, уточняется в сообщении. Незадолго до этого американская стратегическая атомная подводная лодка класса «Огайо» ВМС США USS Kentucky вышла из порта Пусана.

Ключевая задача подводной лодки — «проведение операций по противокорабельной и противолодочной обороне». Кроме того, решение принято на фоне «напряженности» в связи с пусками крылатых ракет со стороны КНДР.

В апреле в Вашингтоне прошел саммит Южной Кореи и США. Лидеры стран Юн Сук Ель и Джо Байден подписали «Вашигтонскую декларацию», которая среди прочего предполагает «расширение и усиление сдерживания» КНДР. В рамках этого расширения предусмотрены заходы американских подлодок в южнокорейские порты.

Лусине Баласян