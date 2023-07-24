В школе Китая десять человек погибли в результате обрушения потолка

В спортивном корпусе на территории средней школы в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая обрушился потолок. По данным Центрального телевидения Китая, в результате погибли десять человек.

Еще как минимум один человек под завалами, четверо пострадали. Потолок обрушился 23 июля в 16:00 по пекинскому времени (11:00 мск). Продолжаются поисково-спасательные работы.

По предварительным данным, причина крушения крыши — нарушение регламента ремонтных работ. В результате некачественных работ дожди привели к обрушению. Полиция задержала причастных к ремонту лиц.

Лусине Баласян