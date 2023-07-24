Число выданных американцам российских виз в 2023 году сократилось в три раза

Число выданных гражданам США виз за январь-июль 2023 года снизилось почти в три раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова газете «Известия».

«Пока нам рано подводить итоги за весь 2023 год и называть точные цифры. Но если сравнивать количество выданных разрешений на въезд за январь–июль прошлого года, то оно упало почти в три раза»,— заявила госпожа Шумова, объяснив эту тенденцию «шквалом антироссийской пропаганды».

На вопрос о том, усложнился ли процесс получения визы в Россию для граждан США, Надежда Шумова ответила, что консульские учреждения РФ в Соединенных Штатах «продолжают нормальную работу». По данным на весну, в 2023 году граждане США получили около 1 тыс. российских виз.

Лусине Баласян