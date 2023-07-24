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Коммерсантъ FM
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Патрушев 24 июля отправится в ЮАР на встречу высоких представителей БРИКС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 24-25 июля отправится с рабочим визитом в Южно-Африканскую Республику. В пресс-службе Совбеза сообщили, что он примет участие во встрече высоких представителей стран БРИКС.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В Йоханнесбурге Н.Патрушев примет участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате "Друзья БРИКС" на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности»,— говорится в сообщении пресс-службы, передает «Интерфакс».

Предыдущая встреча высоких представителей БРИКС состоялась в июне 2022 года по видеосвязи. Секретари Советов безопасности стран—участниц собираются перед встречей лидеров объединения.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Мероприятие посетят лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Президент России Владимир Путин подключится по видеосвязи, а российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лусине Баласян

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