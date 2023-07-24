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Коммерсантъ FM
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AlHadath сообщил о гибели не менее 9 человек после падения гражданского самолета в Судане

В международном аэропорту суданского города Порт-Судан упал гражданский самолет. По данным военных источников AlHadath, в результате погибли 11 человек. При этом официальный представитель вооруженных сил Судана говорит о девяти погибших, включая четырех солдат.

По данным военных, падение самолета произошло «после взлета из-за технической неисправности». Пострадавшие доставлены в больницу, их число неизвестно. Как сообщил представитель вооруженных сил Судана в Twitter, среди пострадавших как минимум один ребенок.

Лусине Баласян

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