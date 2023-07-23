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Глава СКР запросил доклад о не получившем медицинскую помощь ветеране

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ветеране, которому не удавалось вызвать в Волгограде врача. Об этом сообщили в информационном центре федерального ведомства.

О произошедшем следователи узнали из СМИ. «Внук 95-летнего ветерана на протяжении недели не мог добиться приезда окулиста для своего маломобильного дедушки, в связи с чем состояние пожилого мужчины ухудшилось», — говорится в релизе.

В СУ СКР Волгоградской области начали проверку. Глава регионального ведомства Василий Семенов представит доклад генералу юстиции Бастрыкину.

Дарья Васенина

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