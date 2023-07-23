Правые партии могут получить большинство в парламенте Испании

Ни одна из испанских партий не получает абсолютного парламентского большинства на внеочередных всеобщих выборах. Это следует из двух опросов избирателей — опроса GAD3 для медиагруппы Mediaset и Sigma Dos для государственной телекомпании RTVE. Из опросов следует, что правые партии Испании вместе могут получить абсолютное большинство.

Консервативная оппозиционная Народная партия Испании (НРП) лидировала на выборах, однако абсолютного большинства не получила. Но вместе с ультраправой Vox она бы его получить могла, показали два опроса.

Из опроса GAD3 следует, что НРП претендует на 150 мест, а Vox — на 31. Опрос проводился среди 10 тыс. избирателей. Левая коалиция, возглавляемая социалистами премьер-министра Испании Педро Санчеса, может получить в совокупности 149 из 350 мест в нижней палате, сообщает GAD3.

Из опроса Sigma Dos pollster также следует, что ни одна из партий не получает парламентского большинства, однако объединенные правые могут его достичь. Опрос проводился среди 17 тыс. избирателей.

Новый парламент должен быть сформирован к 17 августа, но переговоры между партиями о формировании правительства могут затянуться на месяцы, отмечает агентство Reuters.

Господин Санчес возглавляет правительство Испании с 2018 года. Журналистам премьер заявил, что у него «хорошие предчувствия» по поводу результатов выборов.

Мария Федотова