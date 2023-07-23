Игрок сборной России покинул «Парму»

Форвард Данила Походяев, выступавший за «Парму», проведет следующий сезон в составе новичка Единой лиги ВТБ - БК «Руна». Об этом сообщает сайт столичной команды. В прошлом сезоне 22-летний игрок, выступая в Единой лиге ВТБ, набирал 7,9 очка и 4,2 подбора в среднем за матч при реализации 35% из-за дуги. Он был приглашен на сбор национальной команды и скорее всего примет участие в товарищеских матчах сборной России и Ирана, что состоятся в начале августа в Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

На его место приглашен тяжелый форвард Руслан Абдулбасиров. Ему 29 лет, рост 211 см, вес 100 кг. Контракт с игроком рассчитан на 2 года. В минувшем сезоне выступал за «Новосибирск». За 41 матч его средняя статистика составила 10 очков, 7.2 подбора, 1.2 передачи за 28 минут на паркете.