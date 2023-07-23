Сын бывшего сити-менеджера Пермского района стал совладельцем вегетарианского кафе

Андрей Бедрий – сын бывшего сити-менеджера Пермского района Игоря Бедрия – стал совладельцем кафе здорового питания «Огород». По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», 18 июля Андрей Бедрий получил 30% долей в уставном капитале ООО «Огород», которое управляет кафе с одноименным названием. Предприниматель Нинель Лесков, ранее являвшийся единственным учредителем ООО «Огород», сократил свою долю в обществе до 70%.

ООО «Огород» учреждено в Перми осенью 2020 года, ведет ресторанную деятельность. Возглавляет организацию Нинель Лесков, бывший владелец кафе «Лакшми». Господин Лесков в качестве индивидуального предпринимателя занимается дополнительным образованием детей и взрослых. В вегетарианском кафе «Огород» на ул. 1-я Красноармейская, 31 подают завтраки, салаты, закуски, горячие блюда и прочее. Заведение позиционирует себя как кафе здорового питания.

Андрей Бедрий и Нинель Лесков и ранее вели совместные бизнес-проекты. В 2022 году предприниматели запустили в Турции производство женской одежды 9b store. Помимо этого, Андрей Бедрий является совладельцем ООО «Гик групп» (деятельность сетевых изданий). Раньше бизнесмен возглавлял ООО «Альтернатива», занимающееся разработкой гравийных и песчаных карьеров, и владел 10% долей в ООО «Терра-Пермь» (аналогичная деятельность).