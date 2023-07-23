С Левашовского мемориального кладбища в Петербурге пропал памятный крест репрессированным полякам

В Санкт-Петербурге с Левашовского мемориального кладбища (Левашовская пустошь) пропал памятный крест репрессированным полякам, об этом сообщил руководитель Центра «Возвращенные имена» Анатолий Разумов. Историк уже направил письмо с просьбой разобраться в произошедшем на имя губернатор города и руководителя Заксобрания.

«Еще мало времени прошло, но мы будем настаивать, чтобы эти бесчинства прекратились»,— отметил он в разговоре с «Ъ-СПб». Господин Разумов добавил, что памятник могли увезти на реконструкцию, но официально об этом не сообщалось.

Пропавший памятник был открыт в 1993 году генконсульством Польши и обществом «Полония». На кресте по-польски и по-русски написано: «Прощаем и простите нас». Ежегодно в День памяти жертв политических репрессий городская администрация организует автобусные поездки в Левашово и проводит церемонии возложения венков.

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