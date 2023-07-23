Немецкий футболист Месут Озил сделал тату с символом запрещенной в ФРГ пантюркистской группировки

Бывший игрок футбольной сборной Германии, имеющий турецкое происхождение, Месут Озил показал татуировку с изображением трех полумесяцев и волка. Это эмблема пантюркистской ультраправой группировки «Серые волки», которая признана в ФРГ экстремистской.

Фотографию, на которой Озил показывает набитую на левой стороне груди татуировку, опубликовал в Instargam (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) фитнес-тренер футболиста. Немецкий телеканал N-TV сообщает, что подлинность фотографии подтвердили журналисты, и обращает внимание на заявление левого политика Хакана Таса: «"Серые волки" здесь ничем не лучше неонацистов. Неонацист есть неонацист, будь то в Германии или в Турции». Сам Озил пока не комментировал сообщения СМИ.

В докладе (.pdf) федерального ведомства по охране конституции ФРГ говорится, что группировка «Серые волки» придерживается идеологии крайнего турецкого национализма и поддерживает доктрину пантюркизма — объединения всех тюркских народов под одним флагом.

По данным ведомства, по состоянию на декабрь 2022 года в Германии находится около 11 тыс. сторонников «Серых волков». В докладе утверждается, что члены группировки считают своими врагами армян, греков, евреев, курдов и США.

В Турции «Серые волки» входят в Партию националистического движения. Группировка отвечает за формирование молодежной ячейки партии. В 2015 года националисты стали союзниками правящей Партии справедливости и развития во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выступая на митинге в марте 2018 года, господин Эрдоган продемонстрировал жест «Серых волков» (поднятые указательный палец и мизинец).