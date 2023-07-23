У самолета рейса Бишкек—Москва при посадке упало давление в колесе шасси

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что у ее самолета, выполнявшего рейс Бишкек—Москва, упало давление в колесе шасси. Ранее источник «Известий» сообщил, что у самолета лопнуло колесо при заходе на посадку в аэропорту Шереметьево.

«Информация, распространяемая изданием “Известия” и рядом Telegram-каналов, о том, что при заходе на посадку у воздушного судна лопнуло колесо, не соответствует действительности»,— сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании (цитата по агентству «Москва»). Самолет, выполнявший сегодня, 23 июля, рейс SU1893 Бишкек—Москва, штатно приземлился.

«На этапе руления произошло падение давления в колесе шасси»,— сообщили в «Аэрофлоте», отметив, что повреждений не было, а замена колеса уже произведена. Самолет на место стоянки зарулил самостоятельно.

Мария Федотова