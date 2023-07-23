В Конго солдат на похоронах своего ребенка застрелил 13 человек

Военнослужащий военно-морских сил Демократической Республики Конго открыл стрельбу по людям, собравшимся на похороны его ребенка. В результате погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе 9 детей, сообщает Reuters со ссылкой на представителей конголезской армии и местных властей.

Инцидент произошел в деревне Ньякова на берегу озера Альберт в провинции Итури. Представитель армии Жюль Нгонго заявил агентству, что военнослужащий стрелял по всем, кто его окружал. По словам господина Нгонго, сейчас мужчину ищут поисковые группы, начато расследование инцидента.

Эрдни Кагалтынов