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Коммерсантъ FM
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В Конго солдат на похоронах своего ребенка застрелил 13 человек

Военнослужащий военно-морских сил Демократической Республики Конго открыл стрельбу по людям, собравшимся на похороны его ребенка. В результате погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе 9 детей, сообщает Reuters со ссылкой на представителей конголезской армии и местных властей.

Инцидент произошел в деревне Ньякова на берегу озера Альберт в провинции Итури. Представитель армии Жюль Нгонго заявил агентству, что военнослужащий стрелял по всем, кто его окружал. По словам господина Нгонго, сейчас мужчину ищут поисковые группы, начато расследование инцидента.

Эрдни Кагалтынов

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