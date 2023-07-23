Глазовский пединститут получил статус университета

В Удмуртии Глазовский государственный педагогический университет им. В.Г. Короленко переименовали в Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В.Г. Короленко, ГИПУ, Короленковский университет. Об этом в соцсетях сообщила ректор учебного заведения Янина Чиговская-Назарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Янина Чиговская-Назарова, vk.com Фото: Янина Чиговская-Назарова, vk.com

Статус университета присвоен приказом минпросвещения России в июне 2023 года. Новый устав вуза официально зарегистрировали.

«Присвоение статуса университета — это показатель признания наших заслуг в сфере образования, науки, международной деятельности. По сути вуз давно перешагнул рамки узкопрофильного института. Развитие инженерного образования на базе педагогического вуза — это и требование времени, и наша стратегическая миссия»,— поделилась госпожа Чиговская-Назарова.