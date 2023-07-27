У арендодателей открылось второе дыхание

Средние ставки аренды жилья в крупнейших российских городах в июне 2023 года вернулись к росту после многомесячной стагнации. Одна из причин роста ставок — снижение объема предложения. Спрос на рынке долгосрочной аренды увеличивается на протяжении последних шести месяцев. В большинстве локаций он превысил уровень 2021 года. Но в Петербурге и Ленобласти ставки растут медленнее, чем по стране.

После продолжительного периода стагнации средних ставок аренды (когда динамика по выборке из городов с населением более 500 тыс. человек и двух пристоличных областей менялась в пределах 1 п. п.) по итогам июня 2023 года зафиксирован их заметный рост.

Однушки стали дороже на 4%, двухкомнатные квартиры — на 3%. Рост обеспечили региональные центры, в Москве и Подмосковье сохраняется околонулевая динамика, в агломерации Санкт-Петербурга ставки растут медленнее, чем по стране в целом. Максимальный рост ставок в месячном выражении зафиксирован в локациях с низкими ценовыми уровнями и небольшим объемом предложения (в Кирове, Новокузнецке, Волгограде, Саратове и Челябинске они выросли более чем на 10%).

В годовом выражении почти во всех анализируемых городах ставки выросли. Исключения (где цены на рынке аренды сейчас ниже или почти не отличаются от прошлогодних) — Московский регион, Санкт-Петербург, Севастополь, Пенза и Воронеж. Сильнее всего аренда подорожала в Кирове, Владивостоке, Челябинске, Кемерово и Перми.

Средняя ставка аренды однушек (19,9 тыс. рублей) находится на исторических максимумах; аналогичный показатель для двухкомнатных квартир (28,5 тыс. рублей) лишь незначительно (на 4%) ниже рекордных показателей осени прошлого года

Число лотов, доступных арендаторам на «Циане», снижается шестой месяц подряд. За это время объем предложения стал меньше на 40% (в том числе упал на 13% за последний месяц). Сейчас в активной экспозиции находится примерно 42 тыс. объявлений. Такая динамика нетипична для стандартных сезонных циклов (обычно с декабря по март объем предложения растет и лишь затем начинается его сокращение), отмечают в «Циан.Аналитике».

Индекс спроса (среднее число целевых действий, отнесенное к среднему показателю в 2021 году) растет на протяжении всего 2023 года. Несмотря на то, что июнь не принято относить к высокому сезону на рынке аренды, индекс продолжил увеличиваться и в последние недели. По отношению к локальным минимумам (на майских праздниках) индекс спроса вырос на 20 п. п.

Максимальный рост спроса среди крупных городов характерен для Волгограда, Оренбурга, Самары, Уфы и Саратова: там активность арендаторов вдвое выше, чем в 2021 году. Медленнее идет восстановление рынка в Красноярске, Иркутске, Томске, Екатеринбурге и Новосибирске. В этих городах индекс спроса находится на уровне 0,7–0,8 от показателей 2021 года. Можно зафиксировать общую закономерность: в тех городах, где рынок новостроек развивается активно (представлено много проектов от разных застройщиков в различных районах), там вовлеченность жителей в рынок аренды жилья меньше. И наоборот, если в региональном центре строится мало новых ЖК, то активность на рынке аренды выше.

«После продолжительного периода стагнации ставок аренды в мае и июне 2023 года зафиксирован их заметный рост,— комментирует Алексей Попов, руководитель «Циан.Аналитики».— Одна из причин этого явления — снижение числа новых объявлений, поступающих на рынок. Это связано с оживлением в смежных сегментах (в продаже вторички и новостроек). Те собственники, которые на протяжении осени и зимы сдавали квартиры на фоне общей неопределенности (зачастую по ставкам чуть ниже рынка), стали выходить на сделки купли-продажи. А новых арендодателей сейчас меньше, чем в прошлом году».

Денис Кожин