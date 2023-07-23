В Энеме погиб выскочивший на «встречку» скутерист

Полиция в Энеме проводит проверку после смерти в ДТП водителя скутера, выскочившего на полосу встречного движения. Об этом сообщает МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал МВД по Адыгее Фото: Telegram-канал МВД по Адыгее

По данным ведомства, авария произошла в 15:30 в субботу на одном из перекрестков поселка Энем Тахтамукайского района. По предварительным данным, 47-летний житель Кубани, управляя скутером, выехал на перекресток на красный свет, где столкнулся с иномаркой, которая двигалась на зеленый. Водитель иномарки потеряла управление и столкнулась с другим автомобилем. Водитель же скутера от полученных травм скончался на месте.

Михаил Волкодав

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