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В Энеме погиб выскочивший на «встречку» скутерист

Полиция в Энеме проводит проверку после смерти в ДТП водителя скутера, выскочившего на полосу встречного движения. Об этом сообщает МВД по республике.

Фото: Telegram-канал МВД по Адыгее

Фото: Telegram-канал МВД по Адыгее

По данным ведомства, авария произошла в 15:30 в субботу на одном из перекрестков поселка Энем Тахтамукайского района. По предварительным данным, 47-летний житель Кубани, управляя скутером, выехал на перекресток на красный свет, где столкнулся с иномаркой, которая двигалась на зеленый. Водитель иномарки потеряла управление и столкнулась с другим автомобилем. Водитель же скутера от полученных травм скончался на месте.

Михаил Волкодав

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