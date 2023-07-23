Иран представил модернизированную версию беспилотника Shahed-149

Иранское военное формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) представило модернизированную версию беспилотника Shahed-149 Gaza, сообщает агентство IRNA. По информации агентства, обновленная версия БПЛА оснащена новой системой шасси и узлом подвески вооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Iran's Revolutionary Guard / SEPAH NEWS / AFP Фото: Iran's Revolutionary Guard / SEPAH NEWS / AFP

Как сообщает IRNA, первая версия Shahed-149 Gaza была представлена в мае 2021 года. Этот боевой беспилотник способен совершать полеты продолжительностью до 35 часов и преодолевать за один полет до 7 тыс. км.

С 2022 года западные страны и Украина неоднократно обвиняли Иран в поставках беспилотников России. В июле 2022 года в США заверяли, что РФ рассматривает покупку у Ирана боевых дронов Shahed-191 и Shahed-129. 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва получила от Тегерана 250 дронов-камикадзе, которые используются для ударов по украинской территории. Впоследствии МИД Ирана признал факт поставки иранских беспилотников России, но «в небольшом количестве» и за несколько месяцев до начала боевых действий на Украине.

Эрдни Кагалтынов