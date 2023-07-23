Петербургские больницы перейдут на особый режим работы в дни саммита «Россия—Африка»

Более 20 медицинских стационаров Санкт-Петербурга перейдут на особый режим работы в дни саммита «Россия-Африка», пишет «Фонтанка» со ссылкой на собственную информацию. Отчитываться о принятых мерах учреждения будут напрямую городскому комитету по здравоохранению.

В перечень медучреждений, которые должны обеспечивать оперативную связь по вопросам медицинского обслуживания участников форума — Мариинская больница, больница Св. Луки, Институт им. Джанелидзе, Госпиталь для ветеранов войн, Боткинская, Покровская, Александровская, № 40, больница Св. Георгия, детский центр им. Раухфуса, детская больница Св. Марии Магдалины. В частности, стационары должны быть готовы к обслуживанию участников саммита на уровне First Class с англоязычными врачами. О чрезвычайных их персоналу предписывается происшествиях сообщать в городскую станцию скорой помощи, полицию, ФСБ и МЧС. Кроме того, в некоторых больницах усилили контроль на входе.

Саммит «Россия—Африка» пройдет в «Экспофоруме» 27–28 июля.

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