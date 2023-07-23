Посещаемость пермских ТЦ не может достигнуть докризисных показателей

В компании Focus Technologies отчитались о посещаемости пермских торговых центров за первую половину 2023 года. По данным компании, за первое полугодие показатель Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, в ТЦ Прикамья вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Примечательно, что докризисного уровня посещаемость ТЦ в Прикамье пока достичь не может: по сравнению с первым полугодием 2019 года посещаемость торговых центров сократилась на 24%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Большую часть I квартала 2022 года на показатели потребрынка в крае не влияли санкции, снижение покупательной способности населения и уход из РФ международных брендов, магазины которых являлись якорными арендаторами торговых центров. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев напомнил, что в апреле-начале мая прошлого года потребители уже перешли в сберегательную модель поведения, и на рынке наблюдались одни из самых низких показателей посещаемости. Отставание посещаемости пермских ТЦ от уровня 2019 года является значительным на протяжении уже долгого времени. Дело в том, что 2019 год – это последний период с классической активностью потребителей, когда экономика еще не испытывала последствия пандемии коронавируса и санкции, пояснил эксперт.

«В целом же нужно сказать, что динамика среднедневной аудитории торговых центров в текущем году демонстрирует признаки стабилизации и некоторого роста», - подчеркнул Михаил Васильев.