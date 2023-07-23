Число соискателей на строительном рынке Кубани за год сократилось почти вдвое

По состоянию на 1 июля 2023 года, через центры занятости Краснодарского края работу искали 437 граждан, ранее работавших в строительных организациях, что на 45 % меньше, чем на 1 июля 2022 года (797 человек) и в 3,5 раза меньше, чем на 1 июля 2021 года (1534 человека). На одного соискателя в строительной отрасли приходится 8 вакансий. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Снижение связано со стабилизацией ситуации на рынке труда и уменьшением общей численности ищущих работу граждан»,— пояснили в ведомстве.

В минтруда региона также рассказали, что за I полугодие 2023 года в центры занятости населения Краснодарского края обратились 1,5 тыс. граждан, ранее работавших в строительных организациях. По данным прогноза баланса трудовых ресурсов, в сфере строительства региона в настоящее время занято около 265,1 тыс. граждан.

Аналитики hh считают, что кадровый голод, который испытывает не только строительная отрасль, — долгосрочный тренд.

«Пять объективных факторов сыграли свою негативную роль на рынке труда России: убыль населения, старение и убывание рабочей силы, дисбаланс в системе образования, эмиграция, мобилизация, уменьшение притока трудовых мигрантов. Количество работников моложе 35 лет за прошлый год сократилось на 1,3 млн человек»,— рассказывает руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова.

Эксперт добавляет, что в стране очень низкая мобильность — люди редко переезжают из одних регионов в другие.

Помимо общих трендов, отмечает госпожа Никифорова, на рынок труда девелоперов и подрядчиков влияют дополнительные факторы: спад престижности профессии; консервативность индустрии к удаленке и гибкости; низкий рост эффективности труда; высокая доля мобилизованных; нехватка мигрантов, конкуренция со службами доставки и такси.

По данным аналитиков hh, строительная сфера в кадровом отношении входит в десятку наиболее дефицитных отраслей на юге страны, опередив на рынке труда даже такие актуальные для ЮФО сферы, как сельское хозяйство, туризм, транспорт и логистика, а также производство.

Маргарита Синкевич

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